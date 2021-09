Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 92-Jähriger auf offener Straße beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag (29.09.2021) einen 92 Jahre alten Mann in der Mittnachtstraße beraubt. Der 92-Jährige war gegen 16.30 Uhr von der Nordbahnhofstraße kommend in der Mittnachtstraße unterwegs, als sich ihm ein unbekannter Mann in den Weg stellte. Der Unbekannte verlangte das Bargeld, das der Senior zu diesem Zeitpunkt noch in seiner Hand hielt. Als der 92 Jahre alte Mann der Aufforderung nicht nachkam, überdrehte der Täter dessen Handgelenk, sodass er das Geld fallen ließ. Der Räuber hob einen Teil des Geldes auf und flüchtete in Richtung Rosensteinstraße. Als der Senior lautstark um Hilfe rief, nahm ein Passant die Verfolgung auf, der den Unbekannten allerdings aus den Augen verlor. Er beschrieb den Mann als etwa 185 Zentimeter groß und zirka 28 Jahre alt. Er soll eine kräftige Statur und blonde Haare gehabt haben. Er war mit einer dunklen Jeans und einem dunklen Pullover bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

