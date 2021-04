Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Taschen bei Autoaufbrüchen gestohlen

Mönchengladbach (ots)

In zwei Fällen stahlen Diebe am Donnerstagnachmittag, 29. April, Taschen aus geparkten Autos. Um an die Beute zu kommen, beschädigten sie die Autos. Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie keine Taschen oder sonstigen Wertgegenstände in Ihren Fahrzeugen liegen.

Auf der Ückelhover Straße in Hardterbroich-Pesch schlug der unbekannte Täter gegen 15.45 Uhr eine Scheibe eines geparkten Porsche ein und stahl dann aus dem Innenraum eine Handtasche. Etwas später, zwischen 16 Uhr und 19.30 Uhr erging es dann ebenso einer Seitenscheibe eines an der Immelmannstraße (Westend) angestellten Ford Transit. Diebesgut ist hier ein Rucksack sowie ebenfalls eine Handtasche.

Zeugen, die Angaben zu einer der Taten machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02161-290 bei der Polizei zu melden. (cw)

