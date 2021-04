Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher hatten es auf Bratwürstchen abgesehen

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstag, 24. April, 19 Uhr und Montag, 26. April, 10.15 Uhr in eine Verkaufsbude auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Ottostraße in Mülfort eingebrochen und haben aus einem Kühlschrank mehrere Pakete mit rohen Bratwürstchen entwendet.

Bei einer weiteren Verkaufsbude auf demselben Parkplatz stellten die Betreiber Beschädigungen fest, die aus einem gescheiterten Einbruchsversuch stammen.

Die Polizei erbittet Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 02161-290. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell