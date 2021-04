Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Durchsuchung: Polizei stellt CBD-Blüten aus Onlineversandhandel sicher

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Donnerstagmorgen, 22. April, in zwei Ermittlungsverfahren richterliche Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und dazu an drei Orten in Mönchengladbach die Wohn- und Geschäftsräume von zwei Männern im Alter von 24 und 37 Jahren durchsucht. Sie stehen im Verdacht, jeweils über ein Online-Portal Handel mit Cannabisprodukten betrieben zu haben. Bei ihren Durchsuchungen haben die Ermittler Betäubungsmittelmengen im einstelligen Kilobereich sichergestellt.

Ermittlungen hatten die Polizei auf die Spuren der beiden Tatverdächtigen geführt und den Verdacht begründet, dass sie unabhängig voneinander online mit sogenannten CBD-Blüten handelten. Diese lieferten sie an Kioske sowie an Privatpersonen im gesamten Bundesgebiet. Auf richterlichen Beschluss hin wurden die geschäftlichen und privaten Räume der Beschuldigten durchsucht und große Mengen an CBD-Produkten gefunden.

Bei CBD-Blüten handelt es sich um die Knospen der Hanfpflanze, die geringe Mengen an THC enthalten. Ihr Verkauf und Erwerb zu Konsumzwecken ist nach aktueller Rechtslage grundsätzlich strafbar, unabhängig vom Wirkstoffgehalt. Die Polizei warnt eindringlich vor der Strafbarkeit des Handels mit Betäubungsmitteln.

Das sichergestellte Rauschgift wird nun beim Landeskriminalamt untersucht. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell