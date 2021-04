Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 84-Jährige in ihrer Wohnung bestohlen - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Zwei unbekannte Frauen haben am Samstag, 24. April, um 15.30 Uhr an der Wiedemannstraße in Odenkirchen eine 84-jährige Frau in ihrer Wohnung bestohlen.

Die 84-Jährige war laut eigenen Angaben zunächst in der Odenkirchener Fußgängerzone von den beiden Täterinnen angesprochen und in ein Gespräch verwickelt worden. Als sie etwas später wieder zu Hause an ihrer Wohnung ankam, standen die beiden vor ihrer Haustür. Unter einem Vorwand brachten sie die 84-Jährige dazu, ihnen Zutritt zu ihrer Wohnung zu gewähren. Drinnen durchsuchten sie Schränke und Schubladen nach Wertsachen, ehe sie sich in unbekannte Richtung entfernten. Danach stellte die 84-Jährige fest, dass Debitkarten aus ihrem Portemonnaie fehlten und verständigte die Polizei.

Die Fahndung nach den Täterinnen verlief negativ. Eine der beiden ist klein, schlank und hat kurze schwarze Haare. Sie trug schwarze Kleidung und sprach Plattdeutsch.

Die Polizei fragt: Wer hat die beiden Frauen gesehen oder kann Angaben zur Tat machen? Hinweise werden unter Rufnummer 02161-290 entgegengenommen. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell