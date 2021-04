Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Von hinten niedergeschlagen - Handy und Jacke geraubt

Mönchengladbach (ots)

Eine unbekannte Person hat am Samstag, 24. April, gegen 6 Uhr früh in Gladbach an der Hindenburgstraße in Höhe des Überlandbahnhofs einen 44-jährigen Mann von hinten niedergeschlagen und sein Handy sowie seine Jacke geraubt.

Laut eigenen Angaben war der 44-Jährige zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er plötzlich von hinten einen Schlag gegen den Kopf erhielt und zu Boden ging. Als er wieder zu sich kam waren sein Mobiltelefon und seine Jacke nicht mehr da. Ein Rettungswagen brachte den 44-Jährigen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegennimmt. (jn)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell