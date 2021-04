Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickbetrug: Falsche Polizeibeamte "stellen Geld sicher"

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagmittag erstattete eine 90-jährige Hocksteinerin in Begleitung einer Angehörigen Strafanzeige auf einer Polizeiwache. Der Grund: Kriminelle hatten ihr vorgegaukelt, dass ihr Erspartes im Safe eines Geldinstitutes möglicherweise gegen Falschgeld ausgetauscht worden sei. Am Ende brachten sie sie dazu, ihnen das Geld zu geben. Ebenfalls perfide: Am nächsten Tag riefen sie erneut an und bedankten sich für die Mithilfe.

Der Anruf des Betrügers ereignete sich bereits am Montag, 19. April, gegen 21.30 Uhr. Der angebliche Polizist redete auf die 90-jährige Mönchengladbacherin ein: Man habe derzeit die Vermutung, dass ein Mitarbeiter eines bestimmten Geldinstitutes Geld in dortigen Safes gegen Falschgeld ausgetauscht hätte. Man forderte die 90-Jährige auf, die ihr Erspartes tatsächlich in einem dortigen Safe aufbewahrte, es am nächsten Tag dort zu holen.

Die Dame tat wie geheißen, nachdem sie am Folgetag weitere Anrufe bekam. Ebenso kam sie der Aufforderung nach, Seriennummern der Scheine durchzugeben. Die Betrüger "bestätigten", dass es sich um Falschgeld handele und man das Geld zwecks Sicherstellung abholen käme. Dies geschah dann auch am Dienstag, 20. April, zwischen 11.30 Uhr und 13 Uhr, durch zwei Männer. Bei dem übergebenen Betrag handelt es sich um Bargeld in eher niedriger fünfstelliger Höhe.

Als wäre das alles noch nicht dreist genug, riefen Sie dann am Folgetag noch einmal an: Der Täter sei gefasst. Sie bedankten sich für ihre Mithilfe.

Der erste Täter wurde als ca. 40-jähriger und etwa 1,80m-1,85m großer Mann von schlanker Statur beschrieben. Er habe ein sportliches, braunes Sakko und eine bräunliche Golfkappe sowie im Gesicht eine FFP2-Maske getragen. Der zweite sei ca. 25-30 Jahre alt und etwa 1,80m groß gewesen. Er hatte kurze dunkle Haare, war mit einem Trainingsanzug mit hellem Muster bekleidet und trug ebenfalls eine FFP2-Maske. Beide Männer seien von osteuropäischem Erscheinungsbild gewesen.

Obacht vor dieser Betrugsmasche! Die echte Polizei würde niemals so vorgehen. Bei solchen Anrufen handelt es sich in jedem Fall um Kriminelle!

Weiterhin fragt die Polizei: Wem sind in Hockstein am besagten Mittwoch, vor allem im Bereich Sperberstraße /Eichhornstraße, Wachtelweg, Am Hasenberg, Sperberstraße solche Personen aufgefallen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

