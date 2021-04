Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Mercedes Sprinter gestohlen

Mönchengladbach (ots)

Von der Merodestraße in Odenkirchen haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Sonntag, 25. April, 23 Uhr, und Montag, 26. April, 6.30 Uhr, einen geparkten Mercedes Sprinter gestohlen. Das Fahrzeug mit Mönchengladbacher Kennzeichen ist silberfarben und trägt den Schriftzug sowie das Logo einer Heizungsbaufirma.

Wem ist das Fahrzeug in der Nacht aufgefallen? Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wem sind in dem Bereich verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte an 02161-290. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell