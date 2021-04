Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Wohnungseinbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

In den Stadtteilen Gladbach und Schrievers ist es in den vergangenen Tagen jeweils zu einem Wohnungseinbruch gekommen, bei denen die Täter die Wohnungen durchwühlten und danach unerkannt flüchten konnten.

Auf der Regentenstraße muss es zwischen Freitag, 23. April, 16 Uhr und Montag, 26. April, 19.25 Uhr gewesen sein, als die Einbrecher auf unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus gelangten und dann die Wohnungstür eintraten. Mitsamt Beute flüchteten sie, nachdem sie die Räume durchsucht haben.

Ebenso an diesem Wochenende, genauer zwischen Samstag, 24. April, 21.30 Uhr und Montag, 26. April, 15.30 Uhr, kletterten die Täter auf den Balkon zu einer Wohnung in der Willy-Beines-Straße und schlugen die Glasscheibe der Tür ein. In der Wohnung öffneten und durchsuchten sie sämtliche Schränke und flüchteten auch hier mitsamt Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, die mit einer der Taten in Zusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell