Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Geldautomat gesprengt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Unbekannte sprengten am Dienstag, 24.08.2021, gegen 04.00 Uhr, einen Geldautomaten in der Birretstraße. Aufgrund der Druckwelle gingen dadurch auch bei mehreren Geschäften in der Umgebung Glasscheiben zu Bruch. Nach Sachlage gelangten die Unbekannten nicht an die Geldkassetten. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung vom Polizeipräsidium Konstanz und der Schweizer Polizei ergaben bislang keine weiteren Erkenntnisse zu den Tätern. Ein in der Nacht in Jestetten gestohlener Pkw, Marke Fiat Panda, Farbe Schwarz, mit Waldshuter-Kennzeichen könnte von den Tätern als Fluchtfahrzeug benutzt worden sein. Der gestohlene Fiat Panda konnte gegen 08.00 Uhr auf einem Wirtschaftsweg neben der Bundessstraße 27 in Fahrtrichtung Eglisau / Schweiz in der Nähe eines Maisfeldes bei Lottstetten aufgefunden werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist hier noch nicht bekannt. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Sprengung oder dem gestohlenen Fiat Panda geben können. Über den Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen, Telefon 07761 934500, ist eine 24-Stunden-Erreichbarkeit gewährleistet.

