Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Betrug mit minderwertigen Uhren aufgeflogen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 21.08.2021, gegen 11.00 Uhr, wurde ein Mann in der Hauptstraße von einem 56-jährigen Italiener aus dessen Auto heraus angesprochen. Der Italiener bot dem Mann neun angeblich hochwertige Armbanduhren für 550 Euro an. Er habe in einem Casino sehr viel Geld verloren und brauche nun Geld für Benzin, damit er die Heimreise nach Italien antreten könne. Der Mann wurde misstrauisch und informierte die Polizei. Wenig später konnte die Polizei den Italiener in Efringen-Kirchen einer Kontrolle unterziehen. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten 22 offenbar minderwertige Uhren der Marke Paterson und beschlagnahmten diese. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde dieser wieder auf die Straße entlassen. Der Polizeiposten Markgräflerland, Telefon 07626 977800, sucht Geschädigte oder Zeugen, welchen auch Uhren von dem Italiener angeboten wurden. Er war mit einem Mietfahrzeug, Marke Volvo, Typ XC 40, Farbe Grau, mit deutschem Kennzeichen unterwegs.

