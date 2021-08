Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: kokelndes Handtuch löst Feuermelder in Hotel aus

Freiburg (ots)

Die Feuerwehr wurde am Montag, 23.08.2021, gegen 16.00 Uhr, über einen ausgelösten Feuermelder in einem Hotel in der Basler Straße informiert. Vor Ort konnte ein Hotelzimmer lokalisiert werden, aus welchem der Feuermelder zu hören war. Der Gast des Hotelzimmers wollte die Zimmertür nicht öffnen, sodass diese von der Polizei aufgetreten wurde. Im Zimmer konnte ein kokelndes Handtuch festgestellt werden, auf welchem eine angerauchte Zigarette lag. Die Feuerwehr löschte das Handtuch ab und beförderte dieses ins Freie. Der Gast des Hotelzimmers wurde vom Rettungsdienst zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand kein Gebäudeschaden.

