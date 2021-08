Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Nachtragsmeldung zu: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Der 69-jährige Motorradfahrer ist am 23.08.2021 in der Uni-Klinik verstorben.

Ursprungsmeldung:

Todtnau: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Am Sonntagmittag, 08.08.2021, gegen 15:50 Uhr, hat sich ein Motorradfahrer auf der B 317 zwischen Todtnau-Fahl und Feldberg Passhöhe lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, als er mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abgekommen war. Der 69-jährige prallte in der Folge gegen eine Leitplanke. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der Schwerverletzte in eine Klinik nach Freiburg geflogen. Sein Gesundheitszustand kann als sehr kritisch angesehen werden. DRK, Malteser Hilfsdienst und Bergwacht waren im Einsatz. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 3500 Euro.

