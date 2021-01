Kreisfeuerwehrverband Rendsburg-Eckernförde

FW-RD: Verkehrsunfall auf der B203 Höhe Ernsttal - Fahrer schwerverletzt Auf der B203 Höhe Ernsttal, in Fahrtrichtung Fockbek, kam es am Samstag (02.01.2021) zu einem Verkehrsunfall.

RendsburgRendsburg (ots)

Fockbek- (Kreis Rendsburg-Eckernförde), 02.01.2021, 21:29 Uhr Technische Hilfeleistung mit Menschenleben in Gefahr (TH 00 Y) Am späten Sonnabend kam es auf der B203 Höhe Ernsttal zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann ist aus bisher unbekannte Ursache gegen einen Baum gefahren. Glücklicherweise war sein Auto neueren Datums und somit mit moderner Technik ausgestattet. Unter anderem wurde automatisch die Leitstelle über diesen Unfall alarmiert, so dass direkt die Rettungskette in Gang gesetzt wurde. Ebenso war das Auto so stabil, dass trotz der frontalen Kollision der Fahrgastraum nur wenig beeinträchtigt wurde. Somit war die Person beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bereits aus dem Auto befreit. Der Mann wurde dabei Schwerverletzt und in die Imland Klinik nach Rendsburg gebracht. Neben dem sicherstellen des Brandschutzes und absichern der Einsatzstelle brauchte die Feuerwehr nicht weiter Eingreifen.

Zur Schadenshöhe kann derzeit keine Auskunft erteilt werden.

Einsatzkräfte: Feuerwehr Fockbek, Feuerwehr Rendsburg, RTW, NEF und Polizei

Text und Fotos: Jörg Damm Feuerwehr Fockbek

Online gestellt durch: Daniel Passig Kreispresseteam KFV RD-ECK

