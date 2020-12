Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sausenheim - Verkehrsunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

PI GrünstadtPI Grünstadt (ots)

Am Samstag, 19.12.2020 gegen 10:40 Uhr befuhr ein 52-jähriger mit seinem Peugeot den Kreisverkehr in Sausenheim von Grünstadt kommend. Hierbei übersah er einen 76-jährigen Pedelec-Fahrer, welcher sich bereits im Kreisverkehr befand. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Radler. Er wurde mit Verdacht auf eine Schulterfraktur in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt

Bitzenstraße 2

67269 Grünstadt

Telefon: 06359-93120

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

*pd



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell