POL-PDLD: Landau - Hinweis auf Kinderansprecher

Landau (ots)

Der Polizeiinspektion Landau ist gestern Mittag, gegen 11.30 Uhr, mitgeteilt worden, dass ein älterer Mann in der Wollmesheimer Hauptstraße ein 6-jähriges Kind angesprochen haben soll. Der Mann soll das Kind gefragt haben, ob er ihm etwas zeigen solle. Das Kind verständigte seine Eltern, welche die Polizei anriefen. Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann verliefen negativ. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 70 Jahre alt, kurze grauweiße Haare, kurzer grauweißer Bart, trug eine schwarze Brille und ein graues T-Shirt. Er soll mit einem Kleintransporter unterwegs gewesen sein. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen liegt bislang kein strafrechtlich relevanter Sachverhalt vor. Wir nehmen den Hinweis aber trotzdem ernst. Wenn Sie in diesem Zusammenhang etwas beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341/2870 oder pilandau@polizei.rlp.de. Da sich in den sozialen Medien derzeit Spekulationen verbreiten, bitten wir Sie nur offiziellen Quellen zu vertrauen und Inhalte der Nachrichten zu prüfen, bevor Sie den Beitrag liken oder teilen.

