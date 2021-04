POL-PDLD: A65 / Edenkoben - Lastwagen umgekippt VOLLSPERRUNG!!!

Polizeidirektion Landau

Edenkoben - Lastwagen umgekippt VOLLSPERRUNG!!!

Aktueller Unfall auf der A65 mit Vollsperrung in Rtg. Karlsruhe bei der AS Edenkoben. Heute, am 01.04., gegen 12:09., kam ein LKW vermutlich nach rechts auf den Standstreifen und kollidierte mit einem weiteren LKW. Einer der LKW kippte um und verstreute seine Ladung Humus/Mutterboden auf die Fahrbahn. Umleitungen ab NW SÜD werden ausgewiesen. Die Vollsperrung wird vermutlich nicht vor 18:00 Uhr aufgehoben! Der Fahrer wurde nur leicht verletzt. Weitere Infos folgen über das Presseportal der PI Edenkoben!

