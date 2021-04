Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Rohrbach - Geschwindigkeitskontrollen

Landau (ots)

Am Mittwochmorgen wurden bei Geschwindigkeitskontrollen auf der L509 auf Höhe "Zum Mütterle" 27 Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h festgestellt. Der Spitzenreiter wurde mit einer Geschwindigkeit von 102 km/h gemessen. Weiterhin fanden aufgrund von Bürgerbeschwerden Geschwindigkeitskontrollen in der Hintergasse in Rohrbach statt. Hierbei wurden keine Verstöße gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit festgestellt, jedoch hatten drei Autofahrer den erforderlichen Sicherheitsgurt nicht angelegt. Auch in der Fußgängerzone wurde aufgrund von Beschwerden der Durchgangsverkehr kontrolliert, alle in dieser Zeit festgestellten Fahrzeuge waren im Lieferverkehr eingesetzt und somit berechtigt in der Fußgängerzone unterwegs.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell