Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auseinandersetzung mit Schreckschusswaffe - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am Donnerstagabend (30.09.2021) an der Ulmer Straße ereignet hat. Ersten Ermittlungen zufolge kam es gegen 18.45 Uhr im Bereich der Ulmer Straße/Ebersbacher Straße zu einem Streit zwischen einem 30-Jährigen und einem 21-Jährigen. Der 30 Jahre alte Mann soll auch mit einer Schreckschusswaffe geschossen haben. Verletzt wurde offenbar niemand. Polizeibeamte nahmen den 30-Jährigen im Rahmen der Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, an der Gablenberger Hauptstraße vorläufig fest. Nach Abschluss der Ermittlungen setzten die Beamten sowohl den 30-Jährigen als auch den 21-Jährigen wieder auf freien Fuß. Die Hintergründe der Streitigkeiten und des genauen Tatablaufs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell