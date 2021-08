Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Bergen

Bergen (ots)

In der vergangenen Nacht führten Beamte des Polizeikommissariats Bergen Geschwindigkeitsmessungen, sowohl in der Hauptstraße in Offen als auch in der Harburger Straße in Bergen, durch.

Bei regem Verkehrsaufkommen ahndeten die Beamten insgesamt acht Verstöße. Darunter waren Geschwindigkeitsüberschreitungen von mehr als 20km/h innerhalb geschlossener Ortschaft. Besonders eilig hatte es ein 33-Jähriger aus dem Heidekreis, der mit seinem Ford Ranger mit vorwerfbaren 83km/h, bei erlaubten 50km/h, gemessen wurde.

Auch zukünftig wird die Polizei anlassbezogene Geschwindigkeitskontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell