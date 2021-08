Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Sachbeschädigung durch Graffiti-Schriftzüge an Schulgebäude

Celle (ots)

Am gestrigen Montag wurde der Polizei Celle eine Sachbeschädigung an einem Schulgebäude im Lönsweg in Celle angezeigt.

Im Zeitraum von Sonntag, 08:00 Uhr, bis Montag, 09:20 Uhr, wurden die Außenfassade und Fenster von mehreren Gebäudeteilen der Schule mit einer weißen und grünen Sprayfarbe großflächig beschmiert. Die Schriftzüge sind auch noch aus weiterer Entfernung sichtbar. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf eine vierstellige Summe.

Zeugen, die im besagten Tatzeitraum Personen auf dem Schulgelände gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizei Celle unter 05141-277-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell