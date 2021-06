Polizei Hagen

POL-HA: Rauchmelder im Allgemeinen Krankenhaus alamiert die Feuerwehr

Hagen (ots)

Am frühgen Samstagmorgen, gegen 02:oo Uhr, meldet die Feuerwehrleitstelle einen ausgelösten Rauchmelder im Allgemeinen Krankenhaus der Stadt Hagen. Ursprung für den Alarm war wohl ein Bett in einem Patientenzimmer das gebrannt hatte. Durch die entstandenen Rauchgase wurde ein 77-jähriger Patient und eine 24-jährige Pflegerin leicht verletzt und mussten ärztlich behandelt werden. Vermutlich wurde der Brand durch eine Zigarette ausgelöst. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell