Polizei Hagen

POL-HA: Fenster an Hohenlimburger Schulen beschädigt

Hagen (ots)

Fenster an gleich zwei Schulen in Hohenlimburg wurden in den vergangenen Tagen von Unbekannten eingeworfen. Die Hauptschule des Hagener Stadtteils, sowie die Grundschule sind betroffen. Die Gebäude befinden sich im Kiebitz- bzw. Wachtelweg in unmittelbarer Nähe zueinander. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Randalierer zwischen Dienstag (01.06.2021), 18:00 Uhr, und Mittwochmorgen zu. Aufgrund der Nähe beider Objekte kann es sich um dieselben Täter handeln. Offenbar warfen sie mit Steinen mehrere Fenster ein. Einen Einbruchsversuch schließen die Ermittler aus. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02331 986 2066. (hir)

