POL-HA: Auto rutscht in Bachlauf - 74-jährige Fahrerin leicht verletzt

Am Mittwochmittag (02.06.2021) kam es am Kuhlerkamp zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW in einen Bachlauf rutschte und sich die 74-jährige Fahrerin leicht verletzte. Die Dortmunderin befuhr gegen 11:00 Uhr mit ihrem silbernen Opel die Kuhlestraße in Richtung Ruheforst. Als ihr ein Auto entgegen kam, legte die Frau den Rückwärtsgang ein und wollte Platz machen. Dabei geriet sie aus bislang ungeklärter Ursache in einen linksseitigen Bachlauf und rutschte diesen circa 2 Meter hinunter. Bei dem Vorfall verletzte sich die Autofahrerin leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre 85-jährige Beifahrerin blieb unverletzt. Der Opel wurde durch einen Abschleppdienst aus dem Bachlauf geborgen. Zu der genauen Unfallursache hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

