Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Eierwerfer in Dinklar - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth (ste) - Im Zeitraum vom 13.03.2021, gegen 21:00 Uhr, bis zum 14.03.2021, gegen 01:00 Uhr, ist es in der Straße Große Seite in 31174 Schellerten OT Dinklar zu einer Sachbeschädigung gekommen. Die bislang unbekannten Täter warfen hier mit mehreren Eiern einen geparkten VW Golf ab. Dadurch entstanden Lackkratzer in einer Schadenshöhe von schätzungsweise 100 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell