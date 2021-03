Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen - Bargeld aus Spendenhund gestohlen

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Zwei bislang unbekannte männliche Täter entwendeten am 13.03.2021, gg. 20.45 Uhr eine Spendenbox des Tierheims Hildesheim aus einem Lebensmittelmarkt in der Straße Lange Maße. Die Täter schafften die Box, die die Form eines Hundes hat, aus dem Geschäft und flüchteten über den Mäusepfad in Richtung Nelkenstraße. Dort ließen sie den Spendenhund geöffnet liegen. Die Höhe des Diebesgutes ist nicht bekannt. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten die Polizei Sarstedt zu kontaktieren. Tel.: 05066/9850.

