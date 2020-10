Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unbekannter reißt Frau beim Telefonieren Mobiltelefon aus der Hand - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt (ots)

Eine unbekannte männliche Person riss am Montag gegen 12:45 Uhr einer 23-Jährigen das Mobiltelefon aus der Hand während sie gerade telefonierte und rannte damit davon. Ein Zeuge, der den Vorfall am Friedrichsplatz beobachtete, nahm die Verfolgung des Flüchtenden auf, der daraufhin das Telefon zu Boden fallen ließ. Das Telefon gab der Zeuge der jungen Frau zurück. Die 23-Jährige berichtete ihrem Freund von dem Erlebten, der daraufhin schnell die Polizei verständigte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Räuber blieb jedoch ohne Erfolg. Seine äußere Erscheinung wurde folgendermaßen beschrieben: Anfang 20 Jahre, ca. 170 cm groß, schlanke Gestalt, südosteuropäischer Phänotyp, dunkler Teint und kurze schwarze Haare, bekleidet mit einer hellblauen Jeans, einer blauen Jacke und einer blauen Kappe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet insbesondere den namentlich nicht bekannten Zeugen, der der jungen Frau zu Hilfe kam, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Telefonnummer 0621/174-3310, in Verbindung zu setzen.

