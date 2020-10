Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Ziegelhausen: Motorradfahrerin stürzt auf nasser Fahrbahn - leicht verletzt

Heidelberg/Ziegelhausen (ots)

Eine Motorradfahrerin ist im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen auf nasser Fahrbahn zu Sturz gekommen. Die 27-Jährige befuhr am Montagmorgen gegen 7 Uhr die Straße "In der Neckarhelle" mit ihrer Kawasaki. Beim Beschleunigen brach das Hinterrad des Kraftrades aus, wodurch sie zu Sturz kam und sich leicht verletzte. Die Fahrerin wurde vorsorglich per Rettungswagen in die Chirurgie verbracht. An dem Motorrad entstand geringer Sachschaden von ca. 500EUR.

