Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung an mehreren Pkw - Zeugen gesucht

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag beschädigte ein unbekannter Täter im Zeitraum von 15:30 bis 16:45 mehrere, in der Heidelberger- und Hardtstraße geparkte Pkw. Bei allen Fahrzeugen wurde die Heckscheibe mit einem Baseballschläger eingeschlagen, wie eine Zeugin beobachtete. Anschließend soll der Täter über den Parkplatz P2 in Richtung Kreisverkehr Schwetzinger Straße/ Dresdener Straße/ Nordring geflohen sein. Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

Beschrieben wird der Tatverdächtige wie folgt:

Männlich, ca. 13-17 Jahre alt, schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt soll er eine sehr auffällige, dunkelgrüne Daunenjacke, eine dunkle Mütze und eine Jeanshose getragen haben. Weiterhin habe er einen Baseballschläger mit sich geführt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/28600 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Florian Orians

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell