Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Kallstadt) - Schloss aufgebrochen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 13.04.2021konnte durch einen Zeugen festgestellt werden, dass die Schranke des Sportplatzes in der Leistadter Straße in Kallstadt offenstand. Bei genauer Überprüfung konnte festgestellt werden, das bislang unbekannten Täter das Schloss der Schranke aufgebrochen und die Schranke zur Seite geschoben hatten. Es entstand ein Sachschaden von 50 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell