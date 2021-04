Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Radfahrer gefährdet

Haßloch (ots)

Gleich zwei Mal wurde am Montagmorgen (12. April, 7:30 Uhr) ein Radfahrer in der Rennbahnstraße von einem Autofahrer gefährdet. Auf dem Radweg in Richtung Ortsmitte war der 16-Jährige mit seinem Fahrrad unterwegs, als er durch zwei riskante Manöver eines Autofahrers gefährdet wurde. Es soll sich um einen grauen Ford Kuga mit DN- Kennzeichen (Düren). Der Fahrer flüchtet anschließend. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell