Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Dackenheim) - Unfallflucht durch aufmerksame Zeugin geklärt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 12.04.2021 gegen 15:00 Uhr wurde in der Straße In den Weinbergen in Dackenheim, die Regenrinne eines dortigen Weingutes beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte beim Rangieren, aufgrund ungenügenden Abstandes, die Regenrinne an dem Haus und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Unfall beobachten. Bei dem Unfallverursacher hätte es sich um einen Paketboten mit einem Kleintransporter mit der Aufschrift "DB Schenker" gehandelt. Durch das abgelesene Kennzeichen können nun bei der betreffenden Firma Ermittlungen aufgenommen werden. Gegen den Fahrer wird dann wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um weitere Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

