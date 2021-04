Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - mit Bierdose auf Auto geworfen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 12.04.2021 gegen 22:40 Uhr wurde in der Philipp-Fauth-Straße in Bad Dürkheim, ein vorbeifahrendes Fahrzeug mit einer Bierdose beworfen. Eine 19-Jährige befuhr mit ihrem VW Golf die Philipp-Fauth-Straße aus Wachenheim kommend, als plötzlich von einem bislang unbekannten Täter eine gefüllte Bierdose gegen das vorbeifahrende Fahrzeug geworfen wurde. Desweitern beleidigte er sie indem er den sogenannten "Stinkefinger" zeigte. Der Mann war ca. 1,85m groß und hatte kurze braune Haare. Er trug ein T-Shirt und eine dunkle Sweatshirtjacke mit Kapuze. Er war in Begleitung einer Frau, mit schwarzen Haaren, die deutlich kleiner war als er. Diese trug eine weiße Jacke und rote Turnschuhe. Nach der Tat verließen die beiden Personen die Örtlichkeit über das Pfarrgässchen in Richtung Schlossplatz. Die Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Gegen den unbekannten Täter wird nun wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von 100 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell