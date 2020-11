Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand - eine Person verletzt

MannheimMannheim (ots)

Am Freitagmittag wurden Polizei und Feuerwehr wegen eines Brands in einem Mehrfamilienhaus in Plankstadt alarmiert. Gegen 13.30 Uhr war in einem Zimmer einer Erdgeschosswohung des Anwesens in der Lorscher Straße aus ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. Durch die Feuerwehr wurde eine weibliche Person aus der bereits stark verrauchten Wohnung gerettet und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere ihrer Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, die Höhe des entstandenen Schadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Weitere Ermittlungen zur Brandursache erfolgen, sobald der Brandort durch die Ermittler betreten werden kann.

