Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, B474/Lkw-Fahrer verhindert Kollision

Bild-Infos

Download

Coesfeld (ots)

Durch Ausweichen hat ein Lkw-Fahrer in der Nacht auf Freitag (09.04.21) eine Kollision auf der B474 verhindert. Er befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Coesfeld. Gegen 2.30 Uhr kam dem 32-Jährigen Sendener auf Höhe der Kreuzung zur K44 ein roter Kleinwagen entgegen. Dieser kam langsam von seinem Fahrstreifen ab und fuhr immer weiter in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß mit dem Auto zu verhindern, wich der Sendener nach rechts aus, fuhr auf das angrenzende Bankett und dabei gegen mehrere Verkehrszeichen. Es gelang dem 32-Jährigen anschließend, den Lkw samt Anhänger zurück auf die Fahrbahn zu lenken. Der Mann blieb unverletzt. An dem Lkw entstanden Schäden an Frontscheibe und zwei Außenspiegeln.

Der unbekannte Autofahrer entfernte sich in Fahrtrichtung Dülmen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich wahrscheinlich um einen Opel Corsa oder Ford Fiesta.

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell