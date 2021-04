Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Stolbergstraße/Blauer VW Up beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat einen blauen VW Up beschädigt. Der Wagen parkte zwischen 16.15 Uhr am Mittwoch und 13.15 Uhr am Donnerstag in einer Parkfläche an der Stolbergstraße. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

