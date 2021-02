Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt/-Kessenich: 34-jähriger Autofahrer telefonierte - Drogentest postitiv

Bonn (ots)

In den Morgenstunden des 17.02.2021 beschäftigte der Verdacht einer Autofahrt unter Drogeneinwirkung die Beamten des Schwerpunktdienstes der Polizeiinspektion 2. Gegen 07:00 Uhr war den Polizisten ein Fahrzeugführer auf der Reuterstraße Höhe Burbacher Straße aufgefallen, der während der Fahrt telefonierte. Die Beamten hielten den 34-jährigen Audifahrer daraufhin an und kontrollierten ihn. Da sie dabei Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum wahrnahmen, wurde ein freiwilliger Drogenvortest bei dem Mann durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC. Daher wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und von einem Arzt in einem Bonner Krankenhaus durchgeführt. Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weiteren Ermittlungen wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel gegen den 34-Jährigen.

