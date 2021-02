Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Fahrten unter Drogeneinfluss

Rodalben-Pirmasens (ots)

Am Dienstag, um 14:10 Uhr wurde in der Hauptstraße in Rodalben ein Hyundai I10 kontrolliert. Die 21-jährige Fahrerin aus Pirmasens fiel in den vergangenen Wochen mehrfach wegen des Verdachtes des Fahrens unter Drogeneinfluss auf. Obwohl sie angab, zuletzt keine Drogen mehr konsumiert zu haben, reagierte der freiwillige Test positiv aus THC. Ein Peugeot 206 wurde, ebenfalls gestern, um 16:45 Uhr in der Winzler Straße in Pirmasens kontrolliert. Der 24-jährige Fahrer aus Pirmasens wies Anzeichen von Drogenkonsum auf. Der freiwillige Urintest reagierte positiv aus THC. Gegen die beiden Verantwortlichen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet und es wurde jeweils eine Blutprobe entnommen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell