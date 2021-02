Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in einen Keller in der Sangstraße

Gersbach (ots)

Zwischen Montag, 19:30 Uhr, und Dienstag, 08:20 Uhr, versuchten unbekannte Täter zunächst die massive Holzeingangstür eines Einfamilienhauses in der Sangstraße aufzubrechen. Da dies misslang wurde ein Türelement der Tür herausgebrochen. Geöffnet wurde die Tür nicht. Anschließend wurde ein Glaselement der Kellertür eingeschlagen. Die Täter entwendeten aus dem Keller zwei Elektro-Mountainbikes der Marke "HAIBIKE" in gelb-schwarz bzw. gelb-blau, beide vollgefedert, im Gesamtwert von circa 7500 Euro. Außerdem wurden noch zwei blaue Stromaggregate im Gesamtwert von 1600 Euro gestohlen. Der Gesamtschaden summiert sich somit auf gut 10.000 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail ki-pirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

