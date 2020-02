Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Zeugin hört Einbrecher

Einbrecher waren am Mittwoch in der Göppinger Innenstadt zu Gange.

Ulm (ots)

Kurz nach Mitternacht hörte eine Zeugin laute Geräusche unter ihrer Wohnung in der Bleichstraße. Sie informierte die Polizei. Mehrere Streifen rückten an. In dem Gebäude stellten die Beamten eine eingeschlagene Tür zu den Räumen einer Firma fest. Polizisten durchsuchten die Räume. Die Einbrecher hatten jedoch schon das Weite gesucht. Ob die Einbrecher Beute machten ist noch nicht bekannt. Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Das Polizeirevier Göppingen (Telefon 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf.

+++++++ 0356951

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell