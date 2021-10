Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Firma

Hoya (ots)

Von Mittwoch Abend, 23.00 Uhr, bis Donnerstag Morgen, 03.30 Uhr, kam es in einer Firma der Hertzstraße in Hoya zu einem Einbruch. Ein rückwärtiges Fenster des Firmenkomplexes wurde gewaltsam geöffnet. Anschließend wurden im Inneren der Firma mehrere Genussmittel-Automaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Zudem wurde ein auf dem umzäunten Gelände befindlicher Container aufgebrochen und aus diesem Werkzeuge entwendet. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei Hoya unter Tel 04251-934640 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell