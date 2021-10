Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Ungewöhnlicher Besuch: Präventionsteam für Ihre Sicherheit unterwegs

Nienburg (ots)

(KEM) Am Freitagvormittag, den 22.10.2021, erhielten Bürgerinnen und Bürger in Nienburg Besuch der etwas anderen Art.

Zwei Mitglieder des Präventionsteams der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg, Henri Slaar und Daniel Jahn, waren im Stadtgebiet für mehr Einbruchschutz unterwegs. Hierbei achteten sie insbesondere auf offenstehende oder gekippte Fenster und Türen an Wohnhäusern, da diese das Einbruchsrisiko steigern. Immer wenn sie Sicherheitsrisiken aufspürten, klingelten sie an den Haustüren und klärten die Bürgerinnen und Bürger über die damit verbundenen Gefahren in einem ausführlichen Gespräch auf und gaben hilfreiche Präventionshinweise. In Fällen, in denen niemand die Tür öffnete, hinterließen sie einen Flyer mit dem Hinweis ihrer Feststellung, Präventionstipps sowie Kontaktdaten. Insbesondere ganz offenstehende Türen und Fenster bergen ein enormes Sicherheitsrisiko, selbst wenn die Bewohner zu Hause sind. Aber auch gekippte Fenster und Türen können leicht von außen geöffnet werden, sodass die Täter sich schnell und lautlos Zutritt verschaffen können.

Alle Bürgerinnen und Bürger, die ebenfalls Interesse an einer ausführlichen Einbruchschutzberatung haben, können sich unter der Woche telefonisch mit dem Beauftragten für Kriminalprävention, Henri Slaar, unter (05021) 9778 108 in Verbindung setzen.

