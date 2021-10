Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pollhagen: Verkehrsunfallflucht: Audi beschädigt

Nienburg (ots)

(Haa) Die Polizei in Stadthagen ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, den 20.10.2021, in der Natenhöher Straße, in Pollhagen ereignete. Ein schwarzer Audi A4 mit Schaumburger Kennzeichen war dort den Tag über am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 33 abgestellt worden. Die 52-jährige Fahrzeughalterin entdeckte gegen 18:00 Uhr einen frischen Unfallschaden an dem Heck ihres Fahrzeuges. Neben einer deutlichen Delle in der Heckklappe konnte sie grüngelbe Lackspuren der Stoßstange feststellen. Die Pollhägerin erstatte Anzeige bei dem Kommissariat in Stadthagen. Die Polizeibeamten bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können, sich unter der Telefonnummer 05721/4004 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell