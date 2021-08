Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Aalen: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Aalen (ots)

Aufgrund einer vorangegangenen verbalen Bedrohung, die ein 40-jähriger Mann am Montagnachmittag einer Hausmitbewohnerin gegenüber ausgesprochen hat, wurde gegen 16:15 Uhr in der Eichwaldstraße ein Polizeieinsatz mit mehreren Streifen ausgelöst. Nachdem die Beamten vor Ort eintrafen, begab sich der Mann, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, mit einem Messer bewaffnet auf eine Dachterrasse. Eine Gefährdung Unbeteiligter konnte zu diesem Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Durch Kräfte des Spezialeinsatzkommandos konnte der Mann gegen 19:45 Uhr letztlich festgenommen werden. Er soll nun in eine Fachklinik eingewiesen werden. Das Polizeirevier Aalen hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

