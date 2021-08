Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Kernen im Remstal: Motorrad übersehen

Kernen im Remstal: (ots)

In der Waiblinger Straße ereignete sich am Montag gegen 13.20 Uhr ein Motorradunfall. Ein 52-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Gottlieb-Daimler-Straße und übersah beim Einbiegen in die Waiblinger Straße einen von rechts kommenden 33-jährigen Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß stürzte der Biker und verletzte sich dabei. Er wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

