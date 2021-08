Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt,Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Gottfried-Keller-Str./Matthias-Claudius-Str.(lü) Am 06.08.2021, zwischen 14.55 Uhr und 15.55 Uhr, hatte ein 75-Jähriger seinen grauen Pkw Daimler-Benz in der Gottfried-Keller-Straße kurz vor der Einmündung zur Matthias-Claudius-Str., am rechten Straßenrand geparkt. Als er wieder zu seinem Pkw kam, musste er feststellen, dass ein anderes Fahrzeug seinen Pkw wohl bei der Vorbeifahrt beschädigt und dann einfach weitergefahren war. Am linken Außenspiegel konnten die aufnehmenden Polizeibeamten noch blauweißen Fremdlack feststellen. Außerdem wurde der Pkw noch am vorderen linken Kotflügel und an der Fahrertür beschädigt. Die Polizei Sarstedt sucht Zeugen, die Hinweise zum möglichen Verursacher geben können. Tel.: 05066/985-0

