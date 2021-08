Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall durch verschmutzte Fahrbahn

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum (Sti). Am 05.08.2021 ist es gegen 22.00 Uhr zwischen den Ortschaften Hüddessum und Rautenberg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 33jähriger Hildesheimer die Landesstraße 411 mit seinem Audi A6 befahren, als dieser kurz vor dem Rautenberger Sportplatz ein schleifendes Geräusch wahrgenommen habe. Anschließend habe er bemerkt, dass der Unterboden seines Pkw stark beschädigt wurde. Durch die eingesetzten Polizeibeamten wurde festgestellt, dass die Fahrbahn im Bereich der Unfallstelle stark mit größeren Erdbrocken verschmutzt war, die offenbar von einem angrenzenden Feld stammen. Der Sachschaden an dem Audi wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei Sarstedt gereinigt werden. Zeugen die Hinweise auf den Verursacher der Verschmutzung geben können werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

