Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahrzeug geführt unter dem Einfluss von Alkohol

Uslar (ots)

(He) Am Freitag, den 05.03.2021, gegen 09:30 Uhr, wurde ein 58-jähriger Fahrzeugführer aus Uslar mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine angehalten und kontrolliert. Hierbei stellten die eingesetzten Beamten des Polizeikommissariates Uslar bei dem Fahrzeugführer den Einfluss von Alkohol fest. In der hiesige Dienststelle konnte mittels eines Atemalkoholtests ein Wert von 0,8 Promille festgestellt werden. Dem 58-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine dementsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gegen den Betroffenen eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell