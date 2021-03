Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse entwendet

Northeim (ots)

Northeim, Nordhäuser Weg, Donnerstag, 04.03.2021, 13.00 Uhr - 13.30 Uhr

NORTHEIM (köh) - In einem Einkaufsmarkt im Nordhäuser Weg wurde gestern Vormittag einem 74-jährigen Mann seine Geldbörse entwendet.

Der Northeimer trug seine Geldbörse in einer Jackentasche bei sich und stellte beim Verladen der Einkäufe in seinen Pkw fest, dass diese wohl nach dem Bezahlvorgang im Geschäft entwendet wurde. Vermutlich entwendeten unbekannte Täter die Geldbörse als sich der Geschädigte nach vorne in den Einkaufswagen beugte.

Zeugen, die sachdienlichen Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551-70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell