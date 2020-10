Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt genommen - Unfall verursacht - 20.000 EUR Sachschaden

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 21:30 Uhr an der Kreuzung Carl-Benz-Straße/Rudolf-Diesel-Straße/Industriestraße. Ein 39-Jähriger war mit seinem VW auf der Rudolf-Diesel-Straße unterwegs und wollte die Kreuzung überqueren um der Straße weiter zu folgen. Als er ungefähr in der Mitte der Kreuzung angelangt war, kam es zur Kollision mit einem weiteren VW-Fahrer. Der 23-Jährige war die Industriestraße entlanggefahren und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Carl-Benz-Straße überqueren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, und damit Vorfahrt habenden, 39-Jährigen, woraufhin es zum Unfall kam. Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden beträgt rund 20.000 EUR.

